55-plusser kiest voor woningverbetering door schaars huizenaanbod

De Hypotheker stelt op basis van eerder onderzoek dat 55-plussers veelal op zoek zijn naar kleinere, levensloopbestendige woningen. Ook wil deze groep het liefst gelijkvloers en in hun eigen buurt wonen. Het woningaanbod dat tegemoetkomt aan deze wensen is echter beperkt, aldus De Hypotheker. Dat is de reden dat steeds meer 55-plussers ervoor kiezen hun bestaande woning onder handen te nemen met behulp van een hypotheek.

Het schaarse woningaanbod voor deze doelgroep heeft volgens commercieel directeur Mark de Rijke van De Hypotheker gevolgen voor de gehele woningmarkt. „Als deze groep huizenbezitters in beweging komt, komen er immers meer huizen beschikbaar voor andere huishoudens, zoals starters en doorstromers”, zegt hij. „Dat kan een positieve impuls geven aan de doorstroming op de huizenmarkt.”

Ondanks het beperkte woningaanbod is het aantal hypotheekaanvragen door 55-plussers voor de aankoop van een woning gestegen in de eerste maanden van dit jaar. Volgens De Hypotheker komt dat onder andere door de dalende hypotheekrente. De hypotheekadviseur merkt daarnaast op dat deze groep meestal voldoende financiële middelen heeft, zoals spaargeld en overwaarde.