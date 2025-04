Verkoop bedrijfswagens in Europa en Nederland stevig omlaag

Het beeld verschilt wel sterk per land. In Nederland ging de verkoop van bestelbusjes en trucks respectievelijk met meer dan 76 procent en 37 procent onderuit. Maar daar staat tegenover dat de busverkoop hier met meer dan 60 procent is gestegen. Dit laatste gaat wel maar over relatief kleine aantallen.

„De nieuwste registraties van bedrijfsvoertuigen onderstrepen de aanzienlijke uitdagingen waarmee fabrikanten worden geconfronteerd in een steeds onvoorspelbaarder economische en handelscontext”, zegt Thomas Fabian, die bij de ACEA gaat over de bedrijfswagens.

Hij ziet wel een toename van het marktaandeel van elektrische voertuigen. Maar daar is meer aandacht voor nodig met het oog op de Europese milieudoelstellingen, vindt hij. Zo zou er meer werk gemaakt moeten worden van laadinfrastructuur. Ook ziet de sector graag meer subsidieregelingen om het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren.