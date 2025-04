Staalheffingen VS raken voor 3,3 miljard euro Nederlandse export

Vorige maand verhoogde de regering van Trump de importheffingen op staal en aluminium naar 25 procent. De heffingen gelden voor alle landen en omvatten naast goederen in ruwe vorm ook bijna driehonderd afgeleide producten zoals onderdelen of verpakkingsmateriaal. Volgens het CBS valt 8,5 procent van de totale Nederlandse export naar de VS onder deze heffingen.

Nederlandse bedrijven exporteerden vorig jaar voor in totaal 38,4 miljard euro aan goederen naar de Verenigde Staten. Hiermee vormen de VS de vijfde afzetmarkt voor Nederland. Na het Verenigd Koninkrijk zijn de VS de tweede exportbestemming buiten de EU.