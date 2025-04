Oppositieleider Zuid-Korea doet mee aan presidentsverkiezingen

De leider van de Democratische Partij (DP), de grootste oppositiepartij, heeft zijn kandidatuur donderdag zoals verwacht bekendgemaakt. Hij verloor de presidentsverkiezingen van 2022 met de kleinste marge in de geschiedenis van het land. Lee leidde de DP vorig jaar naar een grote overwinning bij de parlementsverkiezingen, waarbij de liberale partij een nog grotere meerderheid behaalde.

Lee heeft juridische problemen, die zijn deelname aan de verkiezingen mogelijk kunnen dwarsbomen. Hij staat terecht voor verschillende aanklachten, variërend van omkoping tot betrokkenheid bij een vastgoedschandaal. Aanklagers hebben ook beroep aangetekend tegen de beslissing van een rechtbank om Lee’s veroordeling voor het overtreden van de kieswet ongedaan te maken. Die zaak ging over het afleggen van valse verklaringen toen Lee in 2021 campagne voerde.

Yoon is uit zijn functie gezet omdat hij in december de militaire noodtoestand had afgekondigd als ongekend zware maatregel tegen de oppositie. Hij probeerde het parlement buitenspel te zetten. Zijn Volksmachtpartij (PPP) heeft nog geen presidentskandidaat. Die wordt gekozen via een voorverkiezing in mei. Onder anderen voormalig partijleider Han Dong-hoon en burgemeester van Seoul Oh Se-hoon hopen de partij in juni te vertegenwoordigen.