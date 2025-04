Pim Lammers en Civitas Christiana proberen regeling te treffen

Als ze er niet uitkomen, krijgt de rechtbank alsnog het verzoek uitspraak te doen in de zaak.

Die draait om de manier waarop Civitas Christiana kritiek uit op Lammers’ werk. Op de website van de stichting en in een onlangs gepubliceerd ‘zwartboek’ worden Lammers en zijn teksten herhaaldelijk in verband gebracht met pedofilie. In 2023 ontving Lammers al doodsbedreigingen na soortgelijke aantijgingen van de stichting en door influencers op sociale media.

Lammers wil dat de stichting de uitlatingen verwijdert en in de toekomst nooit meer doet. De stichting wil op dit verzoek ingaan, maar over de details wordt komende week nog gesproken.

Civitas Christiana stelde in de rechtszaal dat de uitlatingen over Lammers niet persoonlijk bedoeld zijn. De stichting vindt ook niet dat de bedreigingen een gevolg zijn van de uitlatingen. Het is verder duidelijk dat het gaat om meningen, die vanuit een christelijk perspectief zijn geuit, aldus de advocaat van de stichting.

Maar volgens Lammers’ advocaat betekent dat niet dat alles zomaar gezegd kan worden. Bekend is dat iemand die met pedofilie in verband wordt gebracht, kan rekenen op bedreigingen. Civitas heeft bovendien onlangs opnieuw op zo’n manier over Lammers gepubliceerd, dus jaren na de doodsbedreigingen. Lammers zelf noemde de afgelopen twee jaar „een absurdistische film”.

„Is dit wat u wilt?” vroeg de rechter aan de stichting over de doodsbedreigingen en de mogelijke toename van de verkoop van Lammers’ boeken door alle commotie. Ook vroeg de rechter waarom Civitas Christiana wel aandacht besteedt aan Lammers maar niet of nauwelijks aan het misbruikschandaal binnen de katholieke kerk. Bestuurder van Civitas Christiana Hugo Bos antwoordde dat hij begreep dat Lammers in een moeilijke situatie zit. Of Civitas Christiana inderdaad niets publiceert over het misbruik in de katholieke kerk wist hij naar eigen zeggen niet zeker.

In de rechtszaal was tijdens de zitting beveiliging aanwezig. De aanhang van de twee partijen moest vanuit verschillende tribunes toekijken. Lammers verliet onder beveiliging de rechtszaal.