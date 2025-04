Nederlanders mogelijk goedkoper uit door tariefmuur VS en China

„Wat ze doen is een soort van enorme muur tussen die twee landen zetten, een tariefmuur”, legde ze woensdag uit op een conferentie bij De Nederlandsche Bank (DNB). „Daardoor wordt het dus heel onaantrekkelijk als Amerikaan om Chinese spullen te kopen en als Chinees om Amerikaanse spullen te kopen.”

Dit kan volgens Blom een rem zetten op de economische activiteit in de wereld. Er ontstaat dan eigenlijk overcapaciteit, waardoor producten die internationaal verhandeld worden in prijs kunnen dalen. „Ik zelf denk dat de kans best wel groot is dat de prijzen hierdoor langer onder druk zullen blijven.”

De econoom noemde de prijs van benzine als voorbeeld, maar ook voedingsproducten als soja. Sowieso is de euro door dit alles sterker geworden, stipte ze aan. Dat is ook gunstig voor de prijzen.