Trump komt binnenkort met ‘grote’ heffing op geneesmiddelen

Trump deed zijn uitspraken tijdens een fondsenwervingsgala voor Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. „Zodra we dat doen, gaan ze zich haasten om naar ons land te komen, omdat wij de grote markt zijn”, zei de president. „Het voordeel dat wij hebben ten opzichte van iedereen is dat wij de grote markt zijn.”

Trump klaagt al langer over een gebrek aan binnenlandse productie van farmaceutische producten en heeft herhaaldelijk beloofd om met belastingen meer capaciteit naar de VS te halen. „Als we problemen krijgen zoals oorlogen of iets anders, hebben we staal nodig, hebben we farmaceutische producten nodig”, zei Trump.

De Nederlandse farmaceutische industrie liet eerder al weten zich grote zorgen te maken over de dreigende Amerikaanse importheffingen. In ons land worden veel medicijnen gemaakt die onder meer bestemd zijn voor de Verenigde Staten. Bedrijven als Janssen, Organon en MSD hebben in Nederland grote vestigingen en de sector biedt werkgelegenheid aan tienduizenden mensen. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) benadrukt dat bestaande fabrieken niet zomaar kunnen verhuizen.

Nederland is een grote speler in de Europese farmabranche. Ook andersom gaan er veel geneesmiddelen vanuit de VS en andere landen naar Nederland. Die worden dan hier verpakt en veelal weer geëxporteerd.