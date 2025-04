OR en vakbond vragen faillissement CASA Nederland aan

CASA heeft achttien winkels in Nederland waar 115 mensen werken.

Begin maart werd CASA België al failliet verklaard. „Sindsdien is er nauwelijks aansturing van het bedrijf. Werknemers willen snel een einde aan deze lijdensweg”, aldus AVV.

CASA kwam de afgelopen jaren net als veel andere detailhandelsketens in financiële moeilijkheden terecht. Het bedrijf kon zijn schulden niet meer betalen. De onderneming ging eerder op zoek naar meer inkomsten en extra financiering, sloot verlieslatende winkels en reorganiseerde het Belgische hoofdkantoor. Dat mocht niet baten, CASA moest eind oktober uitstel van betaling aanvragen.

CASA is een van oorsprong Belgische keten, die in 1988 bij de Nederlandse ondernemersfamilie Blokker belandde. In april 2021 verkocht die de keten aan de Amsterdamse investeringsgroep Globitas. Die investeerder had 51 procent van de aandelen in handen. De rest was in handen van de Nederlandse ondernemer Frank Pruijn. Eerder was ook de Zweeds-Libanese zakenman Ayad Al-Saffar in CASA gestapt, maar dat duurde maar enkele maanden.