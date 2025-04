NBC: VS overwegen droneaanvallen op kartels in Mexico

De mogelijkheden worden besproken door het Witte Huis, het ministerie van Defensie en inlichtingenfunctionarissen, maar er ligt volgens NBC News nog geen definitief plan. Zo zou ook niet worden uitgesloten dat wordt opgetreden zonder toestemming van Mexico, bijvoorbeeld met geheime operaties. Of er al met Mexico gesproken is over de drones, is onduidelijk.

CNN berichtte in februari dat de CIA in het geheim al surveillancevluchten met drones uitvoerde. Dat zou zijn met MQ-9 Reapers. Die drones kunnen bewapend worden, maar dat was bij deze vluchten volgens CNN niet het geval. The New York Times berichtte ook over de vluchten. Ze zouden zijn begonnen onder Joe Biden en onder Donald Trump zijn opgevoerd.