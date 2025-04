De Amerikaanse president Donald Trump kondigde maandag de „ontmoeting op heel hoog niveau” aan. Hij wil voorkomen dat Iran een kernwapen kan ontwikkelen en dreigt met bombardementen als er geen deal komt.

Trump liet maandag ook weten „directe gesprekken” met Iran te voeren over het nucleaire programma van het land. Iraanse functionarissen ontkenden dit. Onder president Barack Obama werd voor het laatst rechtstreeks gesproken met Iran. Dat leidde in 2015 tot een internationale deal over het beperken van het Iraanse nucleaire programma. De VS trokken zich daar tijdens de eerste ambtstermijn van Trump uit terug.