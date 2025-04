Rheinmetall koopt chemiebedrijf op voor munitieproductie

Europese landen zagen hun munitiemagazijnen snel leegraken door de oorlog in Oekraïne. De eigen defensie-industrie blijkt vooralsnog niet in staat om het tempo bij te benen waarin bijvoorbeeld artilleriegranaten erdoorheen worden gejaagd, laat staan om voorraden weer op peil te brengen. Verschillende bestanddelen moeten ook uit China of andere buitenlanden komen, en een deel daarvan gaat nu juist ook naar Rusland.

Rheinmetall lijft nu Hagedorn-NC in om „een strategische flessenhals in de productie van buskruit op te lossen”, zegt topman Armin Papperger. Het bedrijf levert nu nog cellulosenitraat alias schietkatoen aan lakfabrikanten, maar wordt binnen een paar maanden ingeschakeld voor munitieproductie.