China: financiële markt heeft gesproken over heffingen Trump

China kwam vrijdag met hoge tegenheffingen op goederen uit de Verenigde Staten, waarmee de handelsoorlog tussen de twee grootste economieën van de wereld echt is losgebarsten. Woordvoerder Guo Jiakun van het ministerie van Buitenlandse Zaken plaatste bij zijn bericht op Facebook ook een foto van de zware verliezen op de Amerikaanse aandelenmarkten van vrijdag.

Guo schreef verder dat Beijing graag op gelijkwaardig niveau het gesprek wil aangaan met Washington over een oplossing voor de handelsstrijd en dat de VS moeten stoppen met het maken van fouten.

Verschillende brancheorganisaties voor bedrijfssectoren in China kwamen zaterdag ook met verklaringen over het beleid van Trump, waaronder de textielindustrie, levensmiddelenhandel, elektronicasector en metaalindustrie. Daarbij werd gesteld dat er eenheid moet zijn in het Chinese bedrijfsleven bij het zoeken naar nieuwe afzetmarkten voor Chinese goederen.

Ook stellen de belangenorganisaties dat de inflatie in de VS zal stijgen door de tarieven van Trump omdat het duurder wordt om buitenlandse goederen te importeren. Daarnaast is volgens hen de kans op een economische recessie in de VS toegenomen.

Door de grote koersdalingen van de afgelopen twee dagen is voor biljoenen dollars aan beurswaarde van bedrijven op Wall Street in rook opgegaan.