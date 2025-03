Hoe kun je opgewekte stroom meer zelf gebruiken?

Vaatwasser, wasmachine

Zet de vaatwasser, wasmachine en wasdroger aan op momenten dat de zon schijnt. De modernere apparaten hebben de mogelijkheid de starttijd uit te stellen. Sommige zijn op afstand via internet in te schakelen.

Kanttekening daarbij is dat wasmachines en ander witgoed steeds zuiniger zijn, waardoor ze minder stroom verbruiken. Het effect is daardoor beperkt. Milieu Centraal rekent voor dat het eigen verbruik van zonnestroom door deze maatregel met 5 procent stijgt. Op jaarbasis gaat het om enkele tientjes.

Niet alle apparaten in huis zijn af te stemmen op de periode waarin zonnepanelen veel stroom opwekken. Koken op een inductiekookplaat gebeurt meestal pas tegen de avond. En een koelkast of tweede vriezer slaat aan op het moment dat de binnentemperatuur te veel oploopt.

Wasmachine. beeld ANP, Sander Koning

Warmtepomp

Huishoudens die een volledig elektrische warmtepomp hebben, kunnen de zon gebruiken om de voorraad warm tapwater in het boilervat te verwarmen. Het eigen verbruik kan daardoor volgens Milieu Centraal met 10 tot 20 procent groeien. De zonnestroom kan slechts beperkt worden gebruikt voor verwarming van de woning, omdat zonnepanelen in de koude wintermaanden substantieel minder stroom opwekken dan in het voorjaar en de zomer.

Airco

In de warme zomermaanden verhoogt de inzet van een airco het stroomverbruik. Het apparaat zorgt voor een aangenaam klimaat in de woning. Nadeel is dat de airco met een binnen- en buitenunit de warmte afvoert naar buiten. Vooral in stedelijk gebied stijgt daardoor de omgevingstemperatuur.

Oriëntatie zonnepanelen

Woningeigenaren die nog zonnepanelen willen leggen, zouden kunnen overwegen de panelen niet op het zuiden te leggen, maar in de richting van het oosten of westen. Ze brengen dan weliswaar minder op, maar de momenten waarop ze stroom opwekken –in de ochtend of in de avond– sluiten beter aan op het verbruik van huishoudens.

Bezitters elektrische auto en eigen laadpaal kunnen eigen verbruik verdubbelen

Laadpaal

Bezitters van een elektrische auto en een eigen laadpaal kunnen hun eigen verbruik verdubbelen. De accu van zo’n wagen heeft een flinke capaciteit. Steeds meer laadpalen kunnen slim laden. Via bijvoorbeeld een app kan worden ingesteld wanneer en hoe snel de auto laadt. Voorwaarde is dat de auto overdag tijdens zonuren thuis staat, terwijl de eigenaar ervan dan juist vaak op pad is.

Een elektrische auto wordt opgeladen aan een laadpaal. beeld ANP, Rob Engelaar

Thuisbatterij

Een thuisbatterij kan volgens Milieu Centraal het eigen verbruik tot 30 procent verhogen door opgeslagen stroom op een later moment te gebruiken. Een thuisbatterij heeft echter beperkingen. De capaciteit is meestal niet zo groot en ze is duur. Experts waarschuwen dat de investering zich op dit moment niet laat terugverdienen. Als thuisbatterijen in prijs dalen –wat wel de verwachting is– worden ze interessanter.

Inzicht in energieverbruik

Inzicht in het energieverbruik kan zorgen voor meer eigen verbruik van zonnestroom. Een zogeheten WiFi-P1-meter die met de slimme meter is verbonden, geeft veel informatie. Via een app is niet alleen te zien hoeveel stroom de zonnepanelen op dat moment opwekken, maar ook hoeveel het huishouden daarvan op dat moment gebruikt. Zo’n energieverbruiksmanager kan bezitters van zonnepanelen stimuleren de grafiek van het eigen verbruik van zonnestroom zo hoog mogelijk te laten zijn.