Oproep aan klimaatminister voor steunmaatregelen zonnepanelen

Mensen met panelen kunnen hun stroomopbrengst nu nog wegstrepen tegen hun verbruik. Veel zonnepanelenbezitters vrezen na 2027 minder voordeel te hebben van panelen. „Door het stoppen van de salderingsregeling en het ontbreken van alternatieve financiële prikkels, verliezen steeds meer consumenten hun interesse in zonnepanelen. In 2024 daalde het aantal nieuw geïnstalleerde zonnepanelen in Nederland met ruim 21 procent. De particuliere markt werd zelfs gehalveerd”, schrijven de belangenclubs.

De terugverdientijd van panelen kan oplopen tot 25 jaar door de maatregelen.