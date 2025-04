Mercedes-Benz en Stellantis trekken vooruitzichten voor 2025 in

Volgens Mercedes zijn de onzekerheden over de invoerheffingen „te groot om de bedrijfsontwikkelingen dit jaar betrouwbaar in te schatten.” Het bedrijf waarschuwde ook dat de operationele winst, kasstroom en marges onder druk zullen komen te staan als de huidige handelsbarrières aanhouden.

De Amerikaans-Europese autofabrikant Stellantis kwam woensdag met een soortgelijke verklaring. Hoewel de omzet van Stellantis in het eerste kwartaal met 14 procent daalde tot 35,8 miljard euro, ziet het bedrijf wel tekenen van een commerciële ommekeer.

Eerder trokken Volvo en General Motors al hun vooruitzichten in vanwege onzekerheden rond de invoerheffingen. Die invoertarieven dreigen wereldwijde toeleveringsketens te ontwrichten en de kosten voor het verschepen van auto’s flink op te drijven. Mercedes exporteert auto’s die in Europa zijn geproduceerd naar Noord-Amerika, maar maakt ook auto’s in de VS die lokaal worden verkocht. Deze auto’s worden ook geëxporteerd naar onder meer China.

De Amerikaanse president Trump nam dinsdag maatregelen om de impact van zijn autotarieven te verzachten, onder meer door enkele heffingen op buitenlandse onderdelen te verlagen. Maar vooralsnog zaait zijn wispelturige handelspolitiek onzekerheid in de hele industrie. Begin deze maand voerden de VS importheffingen van 25 procent in op auto’s uit het buitenland.