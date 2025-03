De glans van zonnepanelen lijkt er een beetje af

Hoe zit dat?

Energiebedrijf Greenchoice heeft volgens energievergelijker keuze.nl als eerste de voorwaarden voor 2027 bekendgemaakt. De terugleverkosten dalen bij de energieaanbieder met 10 cent naar 5,2 cent per kilowattuur (kWh). Echter, het bedrag dat zonnepaneelbezitters krijgen voor geleverde zonnestroom daalt naar 5,4 cent per kWh. Al met al levert elke teruggeleverde kWh elektriciteit afgerond nog maar een schamele 0,25 cent op.

Hoeveel is dat nu?

Op dit moment geldt voor zonnepaneelbezitters nog de salderingsregeling. Daarmee wordt de teruggeleverde zonnestroom weggestreept tegen elektriciteitsgebruik op andere momenten. Met andere woorden: het bedrag dat zonnepaneelbezitters krijgen per kWh is net zo hoog als de prijs die ze per kWh betalen, momenteel zo’n 27 cent. De salderingsregeling verdwijnt per 1 januari 2027.

Hoopvol is dat de ontwikkelingen van thuisbatterijen niet stilstaan

Hoe zit het dan met de terugleverkosten die energiebedrijven nu al van de consument vragen?

Energiebedrijven hanteren tarieven voor terugleveren van stroom om de kosten die daarbij komen kijken eerlijker te verdelen. Bezitters van zonnepanelen krijgen zo’n beetje gratis stroom en mensen die geen geschikt dak hebben of geen woning bezitten betalen onevenredig veel aan de energieleverancier. Door de grote hoeveelheid zonnepanelen raakt het stroomnet op sommige momenten overbelast. Hierdoor ontstaat file op het elektriciteitsnet, de zogeheten netcongestie. De noodzakelijke uitbreiding van het elektriciteitsnet kost geld.

Wat betekent dit voor een huishouden met bijvoorbeeld twaalf zonnepanelen op het dak?

Een huishouden met twaalf panelen wekt per jaar zo’n 3200 kWh uur op. Gemiddeld gebruikt de consument daarvan ongeveer 30 procent –960 kWh– zelf. De overige 2240 kWh kan volledig worden gesaldeerd. Met een stroomprijs van zo’n 27 cent per kWh en rekening houdend met terugleverkosten loopt het voordeel voor de consument op tot een paar honderd euro. Met de nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2027 zouden de panelen hetzelfde huishouden niet meer dan 5,60 euro opleveren.

Wat heb ik nog aan mijn zonnepanelen?

Dat hangt ervan af waarom iemand zonnepanelen heeft. Als financieel voordeel de belangrijkste drijfveer is, zijn particulieren die de zonnepanelen al jaren geleden op het dak hebben laten installeren spekkoper. Zij hebben ze al lang en breed terugverdiend. Lastiger is het voor mensen die de zonnepanelen nog maar net hebben aangeschaft of dat nog willen doen. De terugverdientijd wordt vele malen langer. Voor deze groep is het zaak dat ze de opgewekte zonnestroom zo veel mogelijk zelf verbruiken. Op die manier profiteren ze optimaal van de zonnepanelen.

Hoe kan ik zo veel mogelijk zelf de opgewekte stroom gebruiken?

Door de wasmachine, wasdroger en vaatwasser pas in te schakelen als de zon schijnt. Nadeel is dat deze apparaten op jaarbasis ook weer niet zo veel stroom gebruiken dat daarmee een fors deel van de opgewekte stroom wordt verbruikt. Het laden van een elektrische auto of het gebruik van een warmtepomp zet fors meer zoden aan de dijk, maar de aanschaf ervan is prijzig.

Is er nog een andere oplossing?

Een thuisbatterij zou in de toekomst een oplossing kunnen zijn. In de toekomst, want de prijs is nog fors, de capaciteit beperkt en het apparaat is relatief snel afgeschreven, waarschuwt Geert Wirken van keuze.nl. Hoopvol is dat de ontwikkelingen van thuisbatterijen niet stilstaan. Door technologische ontwikkelingen wordt de kwaliteit van deze apparatuur voor stroomopslag steeds beter en de batterijen worden ook nog eens steeds goedkoper.