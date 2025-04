Vlaketunnel in Zeeland nog dicht tot ‘in de loop van de nacht’

Het ongeval gebeurde donderdagmiddag. In de avond was de kraanwagen geborgen, maar moest schade aan de weg nog hersteld worden. Daarna moeten nog panelen aan de wand vervangen worden. „Ondanks dat de operatie voorspoedig verloopt, verwachten we wel dat het nachtwerk gaat worden”, aldus Rijkswaterstaat.

Verkeer vanuit Zeeland kan gebruikmaken van de Vlakebrug (N289) of de Zeelandbrug (N256). Rijkswaterstaat verwacht de tunnel „nog voor de ochtendspits weer open te hebben”.

De chauffeur van de kraanwagen raakte bij het ongeluk gewond, maar was nog wel aanspreekbaar.