Duurder buskaartje blijft Limburgers voorlopig bespaard

Een buskaartje in Limburg wordt niet duurder, ook als de landelijke bezuinigingen op het openbaar vervoer van 355 miljoen euro gehandhaafd blijven. Het is samen met vervoerbedrijf Arriva gelukt niet te hoeven afschalen of prijzen te verhogen, zei gedeputeerde Jasper Kuntzelaers (PvdA) tegen Provinciale Staten. Wel komt het „toekomstige ontwikkelperspectief” onder druk te staan.