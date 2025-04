Klever: door heffingen Trump staan veel banen op het spel

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde een dag eerder een importheffing van 20 procent op producten uit de Europese Unie aan. Dat is volgens hem een reactie op hoge heffingen van de EU op Amerikaanse producten. Klever zegt dat de EU helemaal geen hoge heffingen heeft. „Trump haalt er een heleboel andere dingen bij.”

Klever kan nu nog niet zeggen wat de impact van de nieuwe heffingen precies is op het Nederlandse bedrijfsleven. Nederlandse producten worden duurder in de Verenigde Staten door de heffingen. Kort na zijn aantreden voerde president Trump al een heffing van 25 procent in op staal en aluminium.

De bewindsvrouw spreekt maandag met haar EU-collega’s over de Amerikaanse maatregelen. De Europese Commissie gaat over het handelsbeleid. Die wil eerst onderhandelen met Trump over de heffingen. Mocht dat tot niets leiden, dan zal Europa volgens Klever „niet schromen” om met tegenmaatregelen te komen.

Het is belangrijk dat de EU-lidstaten niet apart gaan onderhandelen met de VS. „Als je eensgezind optreedt, sta je sterker, dat is de inzet”, aldus Klever.

Volgens haar kunnen handelsstromen zich door de Amerikaanse stappen gaan verleggen. Daardoor zou een vrijhandelsakkoord tussen de EU en een aantal Latijns-Amerikaanse landen belangrijker kunnen worden, denkt Klever.