Franse politicus Zemmour beboet voor uitspraak nazi-collaborateur

De leider van de radicaal-rechtse partij Reconquête deed de uitspraak tijdens een televisiedebat in 2019. De meeste historici spreken deze bewering tegen, omdat Pétains antisemitisme tijdens de oorlog goed gedocumenteerd was. Lagere rechtbanken hadden Zemmour eerder vrijgesproken, maar de hoogste rechtbank van Frankrijk, het Hof van Cassatie, vernietigde die vrijspraak en gaf opdracht voor een nieuw proces.

De 66-jarige Zemmour is vaker veroordeeld voor racistische uitspraken. In 2022 deed hij mee aan de presidentsverkiezingen in Frankrijk, waarbij hij beloofde Frankrijk te redden van problemen die volgens hem waren veroorzaakt door immigratie en de islam. Zemmour viel in de eerste stemronde af.