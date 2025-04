Frankrijk: ‘grote economische verstoring’ door Trumps heffingen

Volgens Primas zullen de heffingen niet alleen in Europa schade veroorzaken, maar ook in de Verenigde Staten.

Frankrijk en de Europese Unie zijn tegenmaatregelen aan het voorbereiden. De Franse minister van Industrie, Marc Ferracci, zei eerder woensdag dat Europa proportioneel zou reageren.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni waarschuwde dat de Amerikaanse heffingen de Italiaanse producenten zwaar zullen treffen. Ze voegde toe dat alles op alles gezet moet worden om een handelsoorlog te voorkomen. Zo’n oorlog zal mogelijk leiden tot kostenstijgingen en vergeldingsmaatregelen van alle kanten.

Meloni is bevriend met Trump en is voorzichtiger dan andere EU-leiders over hoe Europa zou moeten reageren op de heffingen. Toch sluit zij „passende reacties” om Italiaanse producten te verdedigen niet uit.