Zweedse verzekeraar stapt uit Tesla om conflict arbeidsrechten

Economie

De Zweedse verzekeraar Folksam heeft zijn belang in Tesla ter waarde van omgerekend bijna 150 miljoen euro verkocht in verband met een conflict met het autobedrijf over arbeidsrechten van werknemers. Tesla wil geen collectieve arbeidsovereenkomsten tekenen. Dat leidde weer tot stakingen in Zweden door onder meer monteurs van Tesla.