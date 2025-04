Witte Huis bestudeert kosten van overname Groenland

Volgens de bronnen van de krant zijn functionarissen de afgelopen weken bezig geweest met het berekenen van wat het bijvoorbeeld zou kosten om overheidsdiensten aan te bieden aan de 58.000 inwoners van Groenland. Ook wordt er gekeken wat de grondstoffen van Groenland de Verenigde Staten kunnen opleveren.

Een van de opties is om de inwoners van Groenland een betere deal aan te bieden dan de hoeveelheid geld die de Denen voor het grondgebied overhebben. Volgens The Washington Post is dat 600 miljoen dollar (ongeveer 556 miljoen euro) per jaar.