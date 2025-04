ESA waarschuwt voor toename van ruimtepuin

Buitenland

De hoeveelheid ruimtepuin die rond de aarde cirkelt, is vorig jaar „significant” toegenomen, waarschuwt het Europees Ruimteagentschap (ESA). De hoeveelheid afvalobjecten die de organisatie voor de zekerheid in de gaten houdt, nam met 8 procent toe in een jaar tijd. Het zijn er nu zo’n 40.000 in totaal. Het gaat onder meer om afgedankte satellieten, stukken van oude raketten en losse onderdelen.