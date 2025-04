Celdeuren Belgische gevangenis springen spontaan open

„Op regelmatige basis horen we ’s nachts een klik. Dan moeten we op zoek naar de cel waarvan het slot is opengesprongen”, zegt Luc Meeusen van de socialistische vakbond ACOD.

Hij spreekt tegen de VRT van een gevaarlijke situatie, maar zegt dat er nog geen incidenten zijn geweest. „Als we de deur dan hebben gevonden, zetten we er een houten paal onder de klink, zodat ze de deur niet meer kunnen openen van binnenuit. En dan is het wachten tot iemand fysiek met de sleutel weer de deur op slot draait.”

Het gevangeniswezen laat weten dat er al tijdelijke maatregelen zijn getroffen en dat gezocht wordt naar een definitieve oplossing. De gevangenis is sinds maart 2023 in gebruik.