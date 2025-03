Tesla-locaties wereldwijd toneel van protesten tegen Musk

Economie

Critici van miljardair Elon Musk hebben aanstaande zaterdag uitgeroepen tot wereldwijde actiedag tegen Tesla, de door hem geleide fabrikant van elektrische auto’s. Wereldwijd zijn protesten aangekondigd bij vestigingen van het Amerikaanse bedrijf, waaronder locaties in Amsterdam, Tilburg en Den Haag. De organisatoren zijn boos over de ingrepen die Musk als adviseur van het Witte Huis doet bij tal van federale overheidsorganisaties in de Verenigde Staten.