Basisschooldocenten werken steeds vaker door na pensioenleeftijd

In het basisonderwijs steeg het aantal ouderen voor de klas met afstand het sterkst. Op de middelbare school en het mbo werkten de laatste jaren juist minder docenten door na de pensioenleeftijd.

Dat steeds meer basisschoolleraren na hun 67e nog altijd lesgeven, komt onder meer door het tekort aan leraren. Volgens het UWV is in heel het onderwijs sprake van krapte, maar in het basisonderwijs zijn de personeelstekorten het grootst.

In de praktijk betekent dit dat ouderen dus langer blijven lesgeven. „Op de basisschool heb je geen tussenuren. Voor iedere docent die wegvalt, zit een klas thuis”, zegt Thijs Roovers, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (AOb). „De gevolgen van tekorten in het personeel zijn heel direct zichtbaar, waardoor mensen eerder een morele plicht voelen om te blijven.” Ook speelt verantwoordelijkheidsgevoel volgens hem een rol. „Basisscholen zijn communities. Zo’n team werkt nauw samen en voelt zich echt verantwoordelijk.”

In totaal werken er meer dan 190.000 leraren in het basisonderwijs. De groep 67-plussers is dus betrekkelijk klein. De gemiddelde basisschoolleraar is 43 jaar oud.