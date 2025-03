Brabantia houdt winst op peil in 2024 ondanks ‘dynamische markt’

Het is eigenlijk de afgelopen jaren constant dynamisch geweest, legt Van Elderen uit. Hij verwijst onder andere naar de Brexit, de coronacrisis, de oorlogen die nu gaande zijn en Donald Trump die nu in het Witte Huis zit. „Als Brabantia zijn we goed in staat om met crises om te gaan”, zegt de topman. Het bedrijf is bijvoorbeeld in staat tegenslagen op te vangen doordat het zelf de productie en voorraden beheert, legt Van Elderen uit. Daarvoor wordt ook gewerkt met een flexibele schil van medewerkers.

Dat de omzet vorig jaar licht is gedaald tot 156 miljoen euro, had voornamelijk te maken met de prestaties van het Spaanse merk Lékué. Dat merk, bekend van kookhulpmiddelen en vershoudbakjes, valt onder de holding waarover Brabantia rapporteert. De omzet van het merk Brabantia bleef vrijwel stabiel ten opzichte van 2023. De meeste opbrengsten haalt Brabantia uit de categorieën afval en wasbehandeling. Onder die laatste categorie vallen bijvoorbeeld strijkplanken, stoomproducten en droogmolens.

De winst bleef tegelijkertijd stabiel, al wil Van Elderen niet aangeven wat het resultaat was. Die stabiliteit komt door het onder controle houden van de kosten, maar ook door vernieuwing. „Je moet meegaan met de tijd en nieuwe dingen blijven maken”, zegt de Brabantia-topman. „Dat zorgt er ook voor dat je producten met slechte marges uit het assortiment kan halen en producten met betere marges kan aanbieden. Dan kom je tot een goed resultaat.”

Ook voor het huidige jaar zien de financiële resultaten er tot nu toe goed uit, zegt Van Elderen, „ondanks de onzekere tijden”. Hij verwacht een kleine groei te kunnen laten zien in 2025. „Maar het blijft belangrijk om schommelingen op te vangen en snel te reageren.”