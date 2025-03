Steeds meer ruimte voor bloembollenteelt, tulpen het populairst

Het grootste deel van de bloembollen die in Nederland worden geteeld gaat naar het buitenland. In 2023 ging voor meer dan een miljard euro aan bollen de grens over. Dat is bijna 30 procent meer dan in 2015.

In de regio waar onder meer de Bollenstreek in ligt (Westelijk Holland) worden naar verhouding de meeste bloembollen geteeld. Hier staan vooral velden met narcissen, hyacinten en dahlia’s. Ook in de regio IJsselmeerpolders - met de Kop van Noord-Holland en de Noordoostpolder als bloemenmiddelpunten - zijn veel bollenvelden. Hier worden vooral tulpen geteeld.

Landelijk nam de bloembollenteelt de laatste jaren toe, maar op regionaal niveau verschilt dit. In het gebied ten noorden van Amsterdam (Waterland en Droogmakerijen) wordt 20 procent minder grond gebruikt voor de bollenteelt dan in 2019. In het Hollands/Utrechts weidegebied, een regio die zich uitstrekt van Gorinchem tot Hilversum, nam de oppervlakte juist toe.

Er zijn in Nederland zo’n 1600 bollentelers actief, en zij zagen hun omzet de afgelopen tien jaar stijgen. De gemiddelde bloemteler had vorig jaar een opbrengst van 1,3 miljoen euro. In 2014 was dit ongeveer 1 miljoen euro, blijkt uit cijfers die de Wageningen University verzamelt.