Gemeente: 5000 zonnepanelen bij Schiphol weg om schittering

Economie

De gemeente Haarlemmermeer wil 5000 zonnepanelen in de buurt van Schiphol voorlopig laten weghalen om het probleem met de weerkaatsing op te lossen. Dat is ongeveer de helft van het betreffende veld van het zonnepark bij Zwanenburg. De zonnepanelen veroorzaken een schittering waar sommige piloten bij het landen last van hadden.