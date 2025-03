ING: impact autoheffingen VS op Nederland 230 miljoen euro

Trump kondigde woensdag belastingen op buitenlandse auto’s aan van 25 procent, die vanaf begin april gaan gelden. Hij zei in februari ook met meer heffingen van dezelfde hoogte te komen op Europese producten. Economen van ING keken daarom naar het scenario waarin een invoerheffing van 25 procent op alle producten gaat gelden. In dat geval zou de directe schade 3 miljard euro per jaar zijn voor Nederland, net geen 0,3 procent van het bbp.

„Dat is noemenswaardig, maar nog redelijk beperkt”, meldt ING-econoom Marcel Klok. Dit komt doordat consumenten in de VS op de korte termijn niet direct vervangers kunnen vinden voor Nederlandse of Europese producten. Als de VS de importheffingen blijvend verhogen, lukt het waarschijnlijk wel om alternatieven te vinden en wordt de negatieve impact groter.

In dat geval zou de impact van alleen autoheffingen na zes tot tien jaar oplopen tot 0,05 procent van het Nederlandse bbp, jaarlijks ongeveer 600 miljoen euro. Bij algehele importheffingen op producten uit de Europese Unie gaat het om een klap van jaarlijks 8 miljard euro, of 0,7 procent van het bbp.

ING benadrukt dat het om ruwe schattingen gaat. Het negatieve effect op de economie kan op de korte termijn ook groter zijn als handelsconflicten voor veel onzekerheid bij bedrijven en consumenten zorgen. Tegelijkertijd is het goed mogelijk dat Nederlandse en Europese bedrijven nieuwe afzetmarkten vinden die de VS deels vervangen.