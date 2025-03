Wet garandeert beschikbaarheid geldautomaat

De wet regelt dat er binnen een straal van vijf kilometer altijd een werkzame geldautomaat beschikbaar is. Banken met meer dan 3 miljoen klanten worden wettelijk verplicht een landelijk dekkend netwerk aan geldautomaten in stand te houden.

Op dit moment werken banken, belangenverenigingen en geldbedrijven samen op basis van vrijwillige afspraken. Uit onderzoek is echter gebleken dat deze vrijwillige afspraken onvoldoende garanties bieden voor de toekomst, stelt de minister, waardoor hij banken wettelijk wil verplichten een geldautomatennetwerk in stand te houden.

De tarieven voor het opnemen en storten van contant geld worden op een later moment vastgesteld. Het is wel duidelijk dat alle rekeninghouders een gelijk bedrag zullen betalen voor hun betaalrekening, ongeacht of ze veel of geen gebruikmaken van de automaten voor contant geld.

„Voor een grote groep mensen is contant betalen belangrijk, omdat ze moeite hebben om de weg te vinden in het digitale betalingsverkeer”, motiveert minister Heinen de wettelijke verplichting. „Ook bij een pinstoring is het belangrijk om contant geld te hebben. Daarom moet contant geld toegankelijk blijven.”

Middelgrote banken ­–met 500.000 tot 3 miljoen klanten– worden wettelijk verplicht om hun klanten gebruik te laten maken van de geldautomaten van grote banken. Zij zijn daarvoor een redelijke, eerlijke vergoeding verschuldigd aan hun concurrenten. De Nederlandsche Bank (DNB) zal daarop toezien.

De Tweede Kamer heeft, op voorstel van de SP en SGP, reeds ingestemd met een wettelijke acceptatieplicht voor contant geld. Het staat winkeliers niet langer vrij om contante betalingen te weigeren. De Eerste Kamer moet nog over de acceptatieplicht besluiten. Minister Heinen werkt nog aan uitzonderingen op de acceptatieplicht, bijvoorbeeld uit oogpunt van veiligheid.