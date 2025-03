Motordealer: Als ik op zondag open moet, stop ik ermee

De enorme glazen pui van het pand aan de Marsweg laat niets aan de verbeelding over. De beeldmerken van beide motormerken sieren prominent de gevel en achter het glaswerk glimt een voorraad van 130 nieuwe en gebruikte motoren. Daarnaast biedt de zaak klanten een winterstalling voor nog eens 125 exemplaren. „We zijn ook nog eens een van de grootste motorverhuurders.”

Motorrijden is razend populair. „Dat heeft een aantal oorzaken”, legt de motorbaas uit. „Het heeft een stoer imago. Dat spreekt niet alleen mannen, maar ook vrouwen aan; je ziet steeds meer dames rijden. Daarnaast neemt de filedruk toe, waardoor mensen op zoek gaan naar alternatief vervoer. Eigenlijk zou de overheid motorrijden moeten stimuleren. Het zorgt voor een geringere uitstoot van CO 2 en stikstof, er is minder parkeerruimte nodig en het aantal files neemt af.”

Maar wordt het daarmee ook veiliger op de weg? Een motorrijder is immers een stuk kwetsbaarder dan een automobilist. „Veel hangt af van de rijstijl en de juiste kleding. De meeste ongevallen gebeuren aan het begin van het seizoen. De motor heeft dan vier maanden stilgestaan. Je kunt rijders soms vergelijken met jonge veulens in de wei. Daarbij komt dat automobilisten na de winter weer moeten wennen aan motorrijders op de weg.”

TT Motoren in Zwolle. beeld VidiPhoto

Van Berkum adviseert daarom opvallende kleding, kwalitatief goed materiaal (ook helmen hebben een houdbaarheidsdatum) en aangepast rijgedrag, zoals defensief rijden. „Een rijvaardigheidstraining voor gevorderden is voor alle rijders zeer aan te bevelen. Je leert dan jezelf zichtbaar te maken voor anderen.”

Het dealerschap van de topmerken Suzuki en Kawasaki heeft de Zwolse ondernemer geen windeieren gelegd. „Ik heb altijd de nieuwste modellen in de showroom. Japanners hebben de beste techniek en leveren de meest betrouwbare machines. Ze zijn kwalitatief altijd een stapje verder dan bijvoorbeeld BMW, Ducati of KTM.” Dat is mede de reden dat er relatief weinig modellen van die laatste drie merken als occasion te vinden zijn in de winkel.

De Zwolse motorspecialist heeft over het algemeen geen moeite om personeel te krijgen en te behouden. „De werksfeer hier is erg goed. Dat merken bezoekers direct. Werknemers die dat willen, krijgen in het seizoen een motor van de zaak. De jongens in de werkplaats komen meestal binnen via een bbl-opleiding. We nemen ze bij de hand en maken er goede monteurs van.”

„Werknemers die dat willen krijgen in het seizoen een motor van de zaak” Eilert van Berkum, directeur-eigenaar TT Motoren

Dankzij de toegenomen populariteit van motorrijden gaat het goed in de branche, ook bij TT Motoren. „De toekomst ziet er positief uit. Hoewel er genoeg concurrentie is, weten wij ons te onderscheiden. Niet alleen vanwege ons ruime aanbod, maar ook door de verkoop van kleding, reparatie en onderhoud. We hebben drie monteurs in vaste dienst. We passen voor snelle handel met importmotoren. Doordat we onze klanten begeleiden en ze eerlijk behandelen, komen ze terug en groeien we ieder jaar. Zo hebben we bijna alle rijschoolhouders in de regio als klant. Er zijn ook niet zo veel motorzaken die zes dagen in de week open zijn. Alleen op zondag zijn we gesloten. Als om economische redenen op de rustdag de winkel open zou moeten, stop ik er direct mee.”