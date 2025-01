Economie

Motoren zijn afgelopen jaar opnieuw populairder geworden. Nederlanders hebben vorig jaar flink meer motoren gekocht dan in 2023, maar minder brom- en snorfietsen. In 2024 zijn 19.900 motoren gekocht, 14 procent meer dan een jaar eerder, melden RAI Vereniging, BOVAG en RDC. Het aantal brom- en snorfietsen is ruim 7 procent gedaald tot 32.478 stuks.