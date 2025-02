Verkoop Harley-Davidson gehalveerd, verliezen lopen op

De verkoop van de legendarische motoren halveerde ruimschoots in het afgelopen kwartaal tot 14.000 stuks. Dit zorgde voor een omzetdaling van 35 procent tot 688 miljoen dollar. Het operationele verlies liep op, van 21 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2023, tot 193 miljoen dollar. In heel 2024 daalden de motorverkopen met 17 procent tot bijna 149.000 stuks.

„In 2024 hadden we te maken met stevige tegenwind, vooral voor luxeproducten zoals onze motorfietsen. De hoge rente drukte het consumentenvertrouwen en had een grote impact op onze resultaten”, zei Jochen Zeitz, topman van Harley-Davidson.

Voor dit jaar verwacht hij een vlakke omzet, met mogelijk een daling van maximaal 5 procent. „De industrie heeft de afgelopen jaren veel uitdagingen gekend, die op alle niveaus invloed hebben gehad, maar wij geloven dat we het beste gepositioneerd zijn om te profiteren van een eventuele stijging in consumentenbestedingen”, aldus Zeitz.

Het concern verkoopt ook volledig elektrische motoren, maar de elektrische LiveWire Harleys leveren het concern al jaren verlies op. Het operationele verlies van de elektrische tak bedroeg in het afgelopen kwartaal 26 miljoen dollar. De verkoop van deze motorfietsen halveerde tot 236 stuks.