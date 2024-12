Een Zeeuws poesje had een lekker warme schuilplekje gevonden in het binnenste van een auto. De nietsvermoedende eigenaar startte zijn wagen en reed met luid brullende motor de weg op. Het dier stond doodsangsten uit en had geen idee wat er gebeurde, maar gelukkig merkte de oplettende bestuurder de ‘meerijder’ op. De chauffeur waarschuwde vervolgens Dierenambulance Zeeland, die te hulp snelde.

Een heleboel gepeuter en gepriegel later was het de ambulancevrijwilligers nog steeds niet gelukt de angstige poes te bevrijden uit haar ellendige situatie. Wat nu? De brandweer bellen natuurlijk, want de dierenambulance kan altijd een beroep op deze organisatie doen. Ook de brandweerlieden hadden moeite de poes uit haar benarde situatie te bevrijden, maar uiteindelijk lukte het. Een hele opluchting! De poes is vervolgens naar het dierenasiel gebracht, waar ze in alle rust op haar baasje kon wachten.

Kloppen

Nu het kouder is, komen situaties als deze vaker voor. Klop daarom altijd even op je motorkap voordat je wegrijdt. Katten slapen het liefst op een droge en beschutte plek. Een warm motorblok kan voor hen dan een aantrekkelijke optie zijn. Door te kloppen op de motorkap schrikken de dieren en gaan ze ervandoor.

Dat is beter voor het dier dan wanneer de bestuurder de auto start en onbewust een kat mee op pad neemt. Het dier kan dan gewond raken of in het motorblok vast komen te zitten, zoals deze Zeeuwse poes.

Deze bijdrage is aangeleverd door de Dierenbescherming.