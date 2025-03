Hamas: Politiek kopstuk omgekomen bij luchtaanval Israël

Buitenland israel

Een belangrijke politiek leider van Hamas, Salah al-Bardaweel, is omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen in Khan Younis in het zuiden van de Gazastrook, melden nieuwskanalen van de Palestijnse organisatie. Hij was niet alleen lid van de politieke top van Hamas, maar trad ook vaak op als woordvoerder.