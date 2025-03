Hervatting Gazaoorlog slecht nieuws voor gijzelaars

Bij verrassing heropende het Israëlische leger in de nacht van maandag op dinsdag de aanvallen op de Gazastrook. Sinds 19 januari was er een bestand van kracht tussen de strijdende partijen. Volgens de regering van premier Netanyahu zijn de aanvallen het gevolg van de weigering van Hamas om meer gijzelaars vrij te laten. Naast militaire doelen van Hamas zijn nu ook hoge politieke bestuurders van de terreurbeweging het doelwit.

Dat Israël de aanvallen op Hamas hernieuwt, hoeft voor niemand een verrassing te zijn. De regering in Jeruzalem heeft nooit willen onderhandelen met Hamas over de voorgestelde tweede fase van het bestand dat in januari werd afgekondigd, omdat daar de optie op tafel ligt van een permanent staakt-het-vuren in ruil voor de vrijlating van gijzelaars.

Kwestieus

Dat wil de regering niet en hervatting van de oorlog is voor rechtse partijen in de coalitie van Netanyahu zelfs een voorwaarde om in die regering te blijven of om weer tot die regering toe te treden. Zo zou de onlangs afgetreden extreemrechtse minister Ben-Gvir dinsdag al duidelijk hebben gemaakt dat zijn partij weer terug wil komen in de regering nu de oorlog is hervat.

Familieleden van de gijzelaars en ook de oppositie verwijten Netanyahu dat hij de strijd vooral hervat om politiek te kunnen overleven

Het verwijt van de Israëlische regering dat Hamas geen gijzelaars wil vrijlaten, is enigszins kwestieus. Juist daarover zouden namelijk de onderhandelingen moeten gaan in de tweede fase van het bestand tussen de strijdende partijen. Israël ziet echter veel meer in een verlenging van de eerste fase van het bestand, en daar wil Hamas eigenlijk niet over praten. Dat zou namelijk kunnen betekenen dat er nog meer gijzelaars vrijkomen, zonder dat er zicht is op een permanent staken van de strijd.

Politiek overleven

De kritiek op hervatting van de oorlog is ook in Israël heftig. Vooral familieleden van de nog in Gaza aanwezige gijzelaars zijn wanhopig. De kans dat hun geliefden alsnog levend thuiskomen, is door de hervatte strijd veel kleiner geworden. Zij, en ook de oppositie in de Knesset, verwijten Netanyahu dat hij de strijd vooral hervat om politiek te kunnen overleven.

De nieuwe vijandelijkheden komen ook op een bijzonder moment. Nadat Netanyahu zijn defensieminister heeft ontslagen en de hoogste chef van het leger, heeft hij nu alles in gang gezet om het hoofd van de binnenlandse veiligheidsdienst, de Shin Bet, de laan uit te sturen. Officieel omdat die het vertrouwen van de regering zou hebben geschonden. Maar tegenstanders van Netanyahu zeggen dat hij de man weg wil hebben omdat die informatie zou hebben over het feit dat sommige mensen in de regering in Jeruzalem frauduleuze banden met Qatar zou hebben gehad.

Israël heeft van de regering in de VS blijkbaar groen licht gekregen om de aanvallen te hervatten. Ondanks dat hierdoor stukje bij beetje het imago verdampt dat president Trump zichzelf graag aan meet, namelijk dat van vredestichter in de wereld.