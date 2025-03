Schoonzus bezorgt trouw het RD, maar vergeet het ook soms: „Daar kunnen we samen om lachen”

Al bijna 15 jaar bezorgt Mieke Verhoef het RD, vertelt schoonzus Nita. „We zijn destijds tegelijk begonnen. Ik ben gestopt omdat een gezin dat in de buurt kwam wonen, het overnam, maar Mieke wilde doorgaan.”

Slechts vier RD’s hoeft Mieke Verhoef te bezorgen: twee in Baambrugge en twee in Loenersloot. Dat doet ze in zo’n twintig minuten. „We wonen in een seculiere omgeving, dus veel abonnees wonen hier niet”, legt Nita Verhoef uit.

Mieke Verhoef is een trouwe bezorger, vindt de inwoner van Baambrugge. „Ze komt altijd op de fiets, door weer en wind. En op zaterdagochtend hebben we de krant al rond halfacht.” Alleen af en toe vergeet ze dat het tijd is voor haar fietstocht. „Dan is ze druk met andere dingen. Ik bel haar op zulke dagen en dan zegt ze: „Ik heb er niet meer aan gedacht.” We kunnen daar gigantisch om lachen. De abonnees vinden het gelukkig niet erg dat dat af en toe gebeurt. Meestal is ze op tijd.”

Haar schoonzus verdient het notenpakket, niet alleen vanwege haar werk, maar ook om wie ze is, vindt Nita Verhoef. „Toen het een periode niet zo goed ging met mij, stond ze altijd voor me klaar. Elke week kwam ze langs en ze stuurde vaak een kaart. Ik kan altijd op haar rekenen.”