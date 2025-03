Hoe jonge RD-bezorger uit Werkendam schoolwerk én twee bijbaantjes combineert zonder te klagen

Haar geheim is haar discipline, zeggen haar vader, Kees de Boef (40), en haar moeder, Rosalie de Boef-Posthouwer (35). Die uiten hun waardering en bewondering voor hun dochter door haar een bos bloemen te geven.

Elke doordeweekse dag fietst Rinske naar haar middelbare school, de Gomarus in Gorinchem. Daar zit ze in de vierde klas van de mavo. Als ze thuiskomt uit school, wachten daar haar huiswerk en haar krantenwijk.

Die laatste is volgens vader en moeder De Boef een uitdaging, vooral op donderdag. „Dan heeft ze een lange dag op school en moet ze naast de kranten de seals (pakketten met kerkelijke bladen, KJO) bezorgen. Dan drinkt ze thuis wat en daarna gaat ze gelijk weer door. Soms haal ik op die dag alvast de kranten voor haar, zodat ze niet eerst nog naar het dorp hoeft te fietsen.” Op reguliere dagen bezorgt Renske de kranten in een halfuur. „Er zitten slechts elf abonnees in haar wijk, maar ze moet door het buitengebied fietsen, dus dat kost extra tijd.”

Ook al is de combinatie van school en twee bijbaantjes soms veel, Rinske klaagt nooit, zegt haar moeder. „Ze is gedisciplineerd, zelfstandig en plant goed. Ik hoef nooit tegen haar te zeggen dat ze haar huiswerk moet gaan doen of de krant moet gaan bezorgen. Ze neemt haar verantwoordelijkheid. Dat vind ik knap van haar. Daarom zetten wij haar graag in het zonnetje.”