Familie Bast woonde lang thuis dankzij zorgzame zoon

Vader Bast, die 18 februari overleden is, kampte vijf jaar met Parkinson en moeder Bast heeft dementie. De laatste twee jaren gaat ze hard achteruit. In 2020 kregen ze beide corona, waarna de situatie van vader Bast verslechterde en de zorg intenser werd, vertelt Eipie van Ramshorst-Bast (67). Ze doet het woord mede namens haar broer en twee zussen.

Ondanks Basts drukke baan, zijn taken als diaken en het werk op zijn hobbyboerderij is hij thuis blijven wonen om voor zijn ouders te zorgen. Als hij uit zijn werk komt, neemt hij zijn rol als mantelzorger meteen op zich. Hij zorgt voor het eten en hielp zijn vader tijdens de maaltijd. Daarnaast haalt hij de boodschappen, doet hij de was en zorgt hij voor regelmaat in het huishouden.

Van Ramshorst: „Gerard sloot dagelijks de dag af met onze ouders. Zij vonden dat heel fijn, omdat ze dat zelf niet meer konden. Dat het vaste patroon door kon gaan, gaf behalve regelmaat ook rust.”

„Gerard is ontzettend zorgzaam en geduldig”, zegt Van Ramshorst. „We zijn als broer en zussen heel dankbaar dat Gerard de zorg voor onze ouders op zich heeft kunnen en willen nemen, want daardoor konden onze vader en moeder zo lang samen op hun bekende plekje blijven wonen.”