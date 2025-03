Hoe Henriëtte uit Meerkerk bevriend raakte met RD-bezorger

Geurtsen kwam in 2023 in Meerkerk wonen. Sindsdien stopt Het Lam bijna dagelijks een exemplaar van het Reformatorisch Dagblad bij haar in de brievenbus. Slechts af en toe laat de bezorger zich vervangen door een dochter. Geurtsen vindt het „dapper dat ze iedere keer door weer en wind op de fiets stapt. Ze moet best een eindje fietsen.”

De vrouwen raakten bevriend toen ze elkaar een keer ontmoetten bij de brievenbus van Geurtsen. Ze maakten een praatje en sindsdien zoeken ze elkaar regelmatig op. „Dan drinken we meestal koffie met elkaar. Het is gezellig en we hebben goede, geestelijke gesprekken, bijvoorbeeld over de preek van afgelopen zondag. Ter afsluiting lezen we een stuk uit de Bijbel en bidden we.”

Geurtsen waardeert het contact met Het Lam. „Ze is spontaan en zorgzaam en ze heeft doorzettingsvermogen. Steeds raapt ze de moed bij elkaar om weer door te gaan, ook na het overlijden van haar man zeven jaar geleden.”

Naast het vriendschappelijke contact stelt de veertiger ook het werk van Het Lam op prijs: ze is blij als de krant in de bus ligt. „Ik vind het heerlijk de krant te lezen. Dat doe ik vaak tijdens het koken. Ondertussen houd ik dan het eten in de gaten. Naar dat moment kijk ik elke dag uit.”