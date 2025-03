Rotterdams plan voor aanpak leegstand wordt ‘eindelijk’ concreet

Binnenland

Meerdere partijen in de Rotterdamse gemeenteraad hebben een initiatiefvoorstel voor een leegstandsverordening gepresenteerd. Rotterdam heeft als enige van de vier grote steden geen reglement voor de aanpak van leegstaande woningen. Bij de presentatie van het plan gaven meerdere raadsleden aan dat het „de hoogste tijd” is dat de verordening er komt. In de raad wordt al sinds 2017 gepleit voor een regeling.