Albert Heijn-topvrouw Marit van Egmond vertrekt

Van Egmond heeft in totaal 28 jaar bij moederconcern Ahold Delhaize gewerkt. Er wordt gezocht naar een opvolger. „Na 28 jaar neem ik afscheid van een geweldig bedrijf. Het is voor mij nu het juiste moment. Albert Heijn is klaar voor een volgende fase. Daar past een nieuwe leider bij”, aldus Van Egmond.

Topman Frans Muller van Ahold Delhaize stelt dat Van Egmond Albert Heijn „commercieel sterker en ook maatschappelijk relevanter” heeft gemaakt. „Met een sterke focus op onze klanten, passie voor de producten, de kwaliteit en betaalbaarheid en haar diepgaande interesse in duurzaamheid, gezondheid en innovatie heeft zij het bedrijf succesvol door een turbulente periode genavigeerd.”