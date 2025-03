Eerste passagierstrein Coevorden - Bad Bentheim in december 2026

Gedeputeerde Henk Jumelet (verkeer en vervoer) is tevreden. „De complexiteit van het project, met onder meer verschillen in beveiligingssystemen en juridische vraagstukken tussen twee landen, was een bijzondere uitdaging. De goede samenwerking tussen Nederland en Duitsland heeft geleid tot een concreet resultaat.”

De nieuwe treinverbinding gaat over een stuk spoor dat tot 1945 gebruikt werd voor personenvervoer. Sindsdien werden er goederen over vervoerd. ProRail is verantwoordelijk voor werkzaamheden aan station Coevorden, waar een extra perron komt voor de trein uit Duitsland. De Duitse spoorwegonderneming Bentheimer Eisenbahn past treinen aan, werkt aan Nederlandse kant (2 kilometer) en Duitse kant (27 kilometer) aan het spoor, inclusief de renovatie van de spoorbrug en bereidt de exploitatie voor. De spoorverbinding is onderdeel van de plannen van de Nedersaksenlijn, de spoorlijn die van Groningen via Emmen naar Enschede moet gaan.