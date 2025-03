Recordomzet uitbater luchthaven Frankfurt in 2024

De omzet van Fraport groeide in een jaar met bijna 11 procent tot ruim 4,4 miljard euro. De winst voor aftrek van onder meer belastingen en rentes nam met ongeveer 8 procent toe tot ruim 1,3 miljard euro. De nettowinst bedroeg bijna 502 miljoen euro, tegenover ongeveer 431 miljoen euro een jaar eerder. Fraport is ook uitbater van vliegvelden in Griekenland, Turkije, Bulgarije en andere landen.

Het aantal passagiers dat via het vliegveld in Frankfurt reisde, kwam in 2024 uit op 61,6 miljoen, een toename van 3,7 procent op jaarbasis. Dat was nog wel minder dan in 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. Toen brak het aantal reizigers via Frankfurt voor het eerst door de grens van 70 miljoen. Dit jaar verwacht Fraport 64 miljoen passagiers.

Het binnenlandse vliegverkeer in Duitsland bleef vorig jaar achter met een groei van 2 procent, terwijl de vraag naar vliegreizen binnen Europa sterker steeg (plus 4,2 procent). Volgens Fraport was dat vooral te danken aan de populariteit van stedentrips en zonbestemmingen. Het intercontinentale vliegverkeer nam met 3,4 procent toe. Vooral bestemmingen in Azië, waaronder China, droegen bij aan die groei.