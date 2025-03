Israëlische aanvallen op de Gazastrook

In de Gazastrook zijn zeker 200 doden gevallen door de Israëlische luchtaanvallen in de nacht van maandag op dinsdag, meldt een woordvoerder van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Reddingswerkers meldden eerder in de nacht al aan persbureau AFP dat er in de zuidelijke stad Khan Younis 82 mensen om het leven zijn gekomen. Ook in Gaza-Stad, het vluchtelingenkamp Nuseirat, Rafah en in het noorden van de enclave vielen doden.

Beschadigde gebouwen in Gaza na bombardementen in de nacht naar dinsdag. beeld AFP, Omar AL-QATTAA

Artsen melden aan Reuters dat er veel kinderen onder de doden zijn. Getuigen in de Gazastrook spreken van „de grootste aanvallen sinds de wapenstilstand op 19 januari begon”.