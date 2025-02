Marieke Romkes regelde ruim veertig keer de bazaar voor Urker cgk

Mens & samenleving In het zonnetje

Al ruim twintig jaar organiseert Marieke Romkes-Metz (57) uit Urk in het voor- en najaar de bazaar van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) in haar woonplaats. Haar dorpsgenoten, vriendinnen en commissieleden Aafke van Veen-Koffeman (55) en Tinie Loosman-Schenk (56), zetten haar daarom in het zonnetje.