Wall Street fors lager na dreiging nieuwe heffingen Trump

Trump zei dat er een invoerheffing van 200 procent op drank uit de EU kan komen als Brussel de heffing op Amerikaanse whiskey niet intrekt. Hij reageerde met die dreiging op de Europese heffingen op Amerikaanse goederen ter waarde van 26 miljard euro die woensdag werden aangekondigd door de Europese Commissie. Die waren weer een tegenreactie op de Amerikaanse tarieven op buitenlands staal en aluminium. Beleggers zijn bevreesd dat dit kan escaleren in een volledige handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en de EU.

De Dow-Jonesindex sloot 1,3 procent lager op 40.813,57 punten. De brede S&P 500 zakte 1,4 procent tot 5521,52 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 2 procent tot 17.303,02 punten. De financiële markten in New York hebben de afgelopen tijd rake klappen gekregen door de zorgen over het handelsbeleid van Trump en de impact van die heffingen op de Amerikaanse economie die daardoor in een recessie zou kunnen belanden. De S&P 500 is sinds het recordslot op 19 februari ruim 10 procent gedaald.

Bij de bedrijven in New York was Intel een winnaar met een koerssprong van bijna 15 procent. Investeerders reageerden positief op de aankondiging dat Lip-Bu Tan de nieuwe topman van het chipbedrijf wordt. Tan was eerder al bestuurslid bij Intel en de hoogste baas van Cadence Design Systems, dat onder meer software maakt voor de chipindustrie. Hij volgt Pat Gelsinger op, die in december opstapte bij Intel dat kampt met tegenvallende prestaties.

Discountwinkelketen Dollar General meldde cijfers en werd daarop bijna 7 procent hoger gezet. Adobe kelderde bijna 14 procent. De softwarefabrikant boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, maar de Photoshop-maker gaf echter teleurstellende verwachtingen af voor het huidige kwartaal.

De euro noteerde 1,0851 dollar, tegen 1,0872 dollar bij het slot van de beurshandel in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,6 procent tot 66,57 dollar en de Brentolie daalde ook 1,6 procent, tot 69,83 dollar per vat.