Boekenweekessay Paulien Cornelisse om grote vraag herdrukt

Binnenland

Het Boekenweekessay van Paulien Cornelisse, Hèhè - Over wat we zeggen zonder dat we het doorhebben, wordt wegens grote vraag opnieuw gedrukt. Dat maakte boekenkoepel CPNB donderdagavond bekend. Het is niet eerder voorgekomen dat een Boekenweekessay zo snel in de Boekenweek al herdrukt moest worden.